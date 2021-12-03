У Дніпрі 10-річна дівчинка потрапила до лікарні із підозрою на пневмонію, бо була змушена просити кошти на ліки у перехожих біля аптеки.

Мешканець Дніпра повідомив патрульним поліцейським про 10-річну дівчинку, яка просила кошти на ліки біля однієї із аптек. За словами чоловіка, він помітив дитину та відвіз її до лікарні, позаяк вона дуже сильно кашляла, передає Патрульна поліція Дніпропетровської області у Facebook.

Правоохоронцям дівчинка розповіла, що захворіла, а коли повернулася додому зі школи та застала свою матір у нетверезому стані, прийняла рішення піти в аптеку по ліки. Оскільки грошей у неї не було, довелося просити у перехожих.

За даними медпрацівників, у дівчинки діагностували гострий бронхіт з підозрою на пневмонію. Її госпіталізували, а патрульні викликали працівника ювенальної превенції. Матері повідомили, що її дочка перебуває в лікарні. Надалі справою займатиметься ювенальна превенція.

Нагадаємо, що в місті Нікополь, що на Дніпропетровщині, побили працівницю краєзнавчого музею, яка відмовилася вакцинуватися через проблеми зі здоров'ям. Після її категоричної відмови голова профкому побила 61-річну жінку. Їй діагностували перелом шийки стегна.

Керівниця музею відмовилася спілкуватися з журналістами та ситуацію ніяк не прокоментувала. За її словами, вона не може розголошувати інформацію, адже триває слідство. Жінка лише зазначила, що музей не зможе працювати, якщо усі працівники не будуть вакциновані.

Зауважимо, що у Дніпропетровській області більше мільйона мешканців зробили два щеплення від коронавірусної інфекції, серед них 2,7 тисяч дітей. Це один із найкращих показників в Україні.

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