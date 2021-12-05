У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, з 1 грудня в Україні трохи підвищили пенсії – виплати зростуть залежно від стажу.
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Фейсбук прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. За словами чиновника, за останній рік пенсії в Україні підвищували 10 разів. У наступному році заплановано ще кілька підвищень виплат, крім індексацій. Йдеться про підвищення доплат, на які можуть розраховувати пенсіонери, старше 70 років. Мінімальну пенсію для цієї групи пенсіонерів хочуть підняти до 3 тис. гривень.
Тим часом, з 1 грудня, пенсії зросли в середньому на 200 гривень. Це пов'язано з підвищенням мінімалки до 6500 гривень. Також були підвищені надбавки і пенсії ветеранам війни та українцям, які мають особливі заслуги перед державою.
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Шмигаль також зазначив, що парламент затвердив проект бюджету на 2022 рік. Пріоритетними напрямками стануть медична та освітня сфери.
Нагадаємо, що у Верховній Раді прийняли бюджет на наступний рік: яким буде прожитковий мінімум, зарплати і пенсія.
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