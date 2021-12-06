Українцям загрожують штрафи, нагадавши про закон, який стосується розмитнення авто - є два варіанти виходу з ситуації, докладніше про це читайте далі.

В Україну з-за кордону завозять вантажні мікроавтобуси, які переробляють в пасажирські, але розмитнити такі авто за законом заборонено, тому митники почали накладати штрафи на власників перероблених бусів, - повідомили в ГО "Авто Євро Сила" в Фейсбук.

Примітно, що водії та митні брокери вдавалися до різних схем, які стали явними після буму на розмитнення євроблях.

За словами експертів, митниця має право три роки перевіряти декларація з моменту розмитнення авто. Митниця виявить машини, які оформлялися переробленими, після чого оформлять протокол на брокера і на людину, яка розмитнила бус. На даний момент вже не можна розмитнити вантажний бус, який не відповідає Євро-5.

Є два виходи уникнути такої ситуації: відмовитися від машини на користь держави, або передати авто однієї з воєнчастей на потреби армії.

Розмитнювати авто, ввезених цього року доведеться за повною ставкою, пільги існують тільки для учасників бойових дій.

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