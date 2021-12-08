Для українських пенсіонерів збільшать виплати вже у 2022 році, однак це торкнеться не всіх.
Про це передає Politeka.net, з посиланням на документ.
Так, стало відомо, що в січні 2022-го року перерахують пенсії певній групі пенсіонерів. Додаткові виплати отримуватимуть ліквідатори та постраждалі від Чорнобильської катастрофи. Це торкнеться понад 39 тисяч українських пенсіонерів.
"Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, крім пункту 2 розділу 1 цього закону та пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з 1 липня 2021 року", — йдеться у публікації закону № 1584-IX (законопроєкт № 4555)
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Як повідомляють, суми будуть виплачуватися повністю, незалежно від заробітної плати, пенсії та іншого доходу.
Нагадаємо, що з 1 грудня 2021 року зріс мінімальний прожитковий мінімум з 2294 до 2393 грн. А для всіх пенсіонерів з 1854 до 1934 гривень – на 4,3% підвищили рівень мінімальної пенсії.
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