Для українських пенсіонерів збільшать виплати вже у 2022 році, однак це торкнеться не всіх.

Про це передає Politeka.net, з посиланням на документ.

Так, стало відомо, що в січні 2022-го року перерахують пенсії певній групі пенсіонерів. Додаткові виплати отримуватимуть ліквідатори та постраждалі від Чорнобильської катастрофи. Це торкнеться понад 39 тисяч українських пенсіонерів.

"Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, крім пункту 2 розділу 1 цього закону та пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з 1 липня 2021 року", — йдеться у публікації закону № 1584-IX (законопроєкт № 4555)

Як повідомляють, суми будуть виплачуватися повністю, незалежно від заробітної плати, пенсії та іншого доходу.

Нагадаємо, що з 1 грудня 2021 року зріс мінімальний прожитковий мінімум з 2294 до 2393 грн. А для всіх пенсіонерів з 1854 до 1934 гривень – на 4,3% підвищили рівень мінімальної пенсії.

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