Він дружить не тільки з Ломаченком, але і з Усиком

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко 11 грудня в Нью-Йорку проведе бій з екс-чемпіоном IBF в легкій вазі Річардом Коммі.

Як повідомляє Politeka.net, за чотири дні до виходу на ринг Василь Ломаченко прибув на місце проведення поєдинку. На своїй сторінці в Інстаграм Василь Ломаченко поділився фото з Нью-Йорка.

На одному з кадрів можна помітити, французького актора і сценариста 48-річного Саїда Тагмауї. Він зустрів українського чемпіона з обіймами.

Саїд грав у знакових картинах "Кидок кобри", "Конан" і "Чудо-жінка". А в бойовику "Точка обстрілу" він зіграв лідера терористичної групи, яка намагалася викрасти президента США.

Попереду Василя чекає прес-конференція, церемонія зважування і сам бій.

Користувачі мережі відзначили, що актора часто можна побачити на боях Ломаченка і Усика: "Він завжди поруч з Васею, підтримка дружня відчувається", "Юморной цей хлопець Саїд, пам'ятаю як він горло зривав на поєдинку Усика", "Не подобається мені чомусь цей дивак який біля Ломаченка крутиться вічно".

Нагадаємо про гучну поразку Ломаченка в бою з Лопесом, Лебедєв назвав вирішальну причину.



Як повідомляла Politeka, Василь Ломаченко, який не раз стикався з критикою і зловтіхою людей, заявив, що його мотивує.

Також Politeka писала, що Теофімо Лопес в черговий раз невтішно висловився про українського боксера Василя Ломаченко.