Про це повідомляє портал Nashemisto. У новому році можуть бути проблеми з фінансами. Очікується багато витрат, а ось можливостей заробити буде мало.
Телець
Астрологи обіцяють Тельцям фінансові затримки і труднощі в робочому процесі. Подолати це допоможе міцне здоров'я і оптимістичний настрій. За весняний період вам варто накопичити гроші - влітку з'явиться варіант для вигідного вкладення.
Близнюки
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Фінансовий крах чекає Близнюків в тому випадку, якщо ви не перестанете витрачати гроші даремно. Влітку ви можете втратити стабільне джерело доходу, тому завжди майте в запасі план Б. Утриматися на плаву і примножити доходи допоможе ваша максимальна активність.
Козоріг
Фінансові труднощі можуть підстерігати Козерога з початку року. Остерігайтеся азартних ігор, суперечок і невигідних вкладень. Не ризикуйте, інакше можуть бути неприємні фінансові втрати. Для вас - настає ідеальний час, щоб переглянути витрати і з'ясувати, на що йдуть гроші.
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