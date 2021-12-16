Гороскоп на 2022 рік говорить про те, що Чорний Тигр принесе багато неприємних сюрпризів і проблем представникам трьох зодіакальних сузір'їв.

Про це повідомляє портал Nashemisto. У новому році можуть бути проблеми з фінансами. Очікується багато витрат, а ось можливостей заробити буде мало.

Телець

Астрологи обіцяють Тельцям фінансові затримки і труднощі в робочому процесі. Подолати це допоможе міцне здоров'я і оптимістичний настрій. За весняний період вам варто накопичити гроші - влітку з'явиться варіант для вигідного вкладення.

Близнюки

Фінансовий крах чекає Близнюків в тому випадку, якщо ви не перестанете витрачати гроші даремно. Влітку ви можете втратити стабільне джерело доходу, тому завжди майте в запасі план Б. Утриматися на плаву і примножити доходи допоможе ваша максимальна активність.

Козоріг

Фінансові труднощі можуть підстерігати Козерога з початку року. Остерігайтеся азартних ігор, суперечок і невигідних вкладень. Не ризикуйте, інакше можуть бути неприємні фінансові втрати. Для вас - настає ідеальний час, щоб переглянути витрати і з'ясувати, на що йдуть гроші.

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