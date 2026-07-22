Графіки відключення світла у Чернігівській області на 23 липня запроваджуються в окремих населених пунктах, пише Politeka.net.
За інформацією енергетиків, uрафіки відключення світла у Чернігівській області на 23 липня діятимуть через планові та профілактичні роботи. У цей час фахівці виконуватимуть ремонт електромереж, що необхідний для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним відключенням у майбутньому.
З 09:00 до 19:00 години у селі Бабарики без електропостачання тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:
- Б. Хмельницького — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 13А, 15, 19, 21, 25
- Квітнева — 1, 3, 4, 6, 7, 9, 15, 17, 19, 23, 25, 27
- Комсомольська — 3
- Нова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29
- Селянська — 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 23
- Франка — 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20
- Центральна — 4, 6, 6А, 8, 9, 9А, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 43
- пров. Б. Хмельницького — 1, 2, 6, 7, 8, 9
- пров. Селянський — 4, 5, 7, 10
Також планові графіки відключення світла діятимуть у селі Волевачі. Знеструмлення з 09:00 до 19:00 години торкнуться окремих адрес на вулицях:
- Квітнева — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 24, 26, 32
- Коцюбинського — 1, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27
- Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 23
- Садова — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23
- Центральна — 1, 2, 4А
- Шевченка — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 44
- Щаслива — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 34, 36, 40, 42, 48
- Я. Юли — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А/1, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
- пров. Набережний — 1
- пров. Щасливий — 3, 4, 4А, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18А, 20, 21
- пров. Я. Юли — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
Крім того, 23 липня планові роботи проводитимуться у селі Одинці. З 09:00 до 19:00 без світла тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:
- Героїв Азову — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19
- Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
- Лесі Українки — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
- Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Селянська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 11, 12, 15
- Франка — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- Хмельницького Б. — 1, 2, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 25
- Центральна — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Г, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 40
- Чернігівська — 3, 4, 5
- Шевченка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20
- пров. Грушевського — 1, 2
- пров. Заливний — 1, 2
- пров. Квітневий — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10
- пров. Польовий — 1, 2
- пров. Садовий — 1, 2, 3, 4, 5.
Джерело: Остерська громада
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