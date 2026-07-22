Українцям оприлюднили графіки відключення світла у Чернігівській області на 23 липня, які носять плановий характер.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 23 липня запроваджуються в окремих населених пунктах, пише Politeka.net.

За інформацією енергетиків, uрафіки відключення світла у Чернігівській області на 23 липня діятимуть через планові та профілактичні роботи. У цей час фахівці виконуватимуть ремонт електромереж, що необхідний для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним відключенням у майбутньому.

З 09:00 до 19:00 години у селі Бабарики без електропостачання тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Б. Хмельницького — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 13А, 15, 19, 21, 25

Квітнева — 1, 3, 4, 6, 7, 9, 15, 17, 19, 23, 25, 27

Комсомольська — 3

Нова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29

Селянська — 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 23

Франка — 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20

Центральна — 4, 6, 6А, 8, 9, 9А, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 43

пров. Б. Хмельницького — 1, 2, 6, 7, 8, 9

пров. Селянський — 4, 5, 7, 10

Також планові графіки відключення світла діятимуть у селі Волевачі. Знеструмлення з 09:00 до 19:00 години торкнуться окремих адрес на вулицях:

Квітнева — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 24, 26, 32

Коцюбинського — 1, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 23

Садова — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23

Центральна — 1, 2, 4А

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 44

Щаслива — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 34, 36, 40, 42, 48

Я. Юли — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А/1, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

пров. Набережний — 1

пров. Щасливий — 3, 4, 4А, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18А, 20, 21

пров. Я. Юли — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

Крім того, 23 липня планові роботи проводитимуться у селі Одинці. З 09:00 до 19:00 без світла тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Героїв Азову — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19

Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

Лесі Українки — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Селянська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 11, 12, 15

Франка — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Хмельницького Б. — 1, 2, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 25

Центральна — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Г, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 40

Чернігівська — 3, 4, 5

Шевченка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20

пров. Грушевського — 1, 2

пров. Заливний — 1, 2

пров. Квітневий — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10

пров. Польовий — 1, 2

пров. Садовий — 1, 2, 3, 4, 5.

Джерело: Остерська громада

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