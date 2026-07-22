Графіки відключення світла у Черкаській області на 23 липня будуть діяти через планові роботи на електромережі.

Українцям розповіли, якими вводяться планові та додаткові графіки відключення світла у Черкаській області на 23 липня, повідомляє Politeka.net.

Варто мешканцям населених пунктів, де заплановані графіки відключення світла у Черкаській області на 23 липня, завчасно підготуватися до тимчасових незручностей: зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати графік відключень під час планування свого дня.

За інформацією «Черкасиобленерго», згідно з графіком, 23 липня з 08:00 до 17:00 тимчасові відключення електроенергії торкнуться частини села Митлашівка. Обмеження вводять за такими адресами:

Степова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18/а, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

У селі Білоусівка з 08:00 до 17:00 години без світла на час проведення робіт залишаться окремі будинки в селі Білоусівка на вулицях:

І. Сірка — 3, 4, 5, 8.

Котляревського (пров.) — 8.

Також 23 липня з 08:00 до 17:00 планові роботи проводитимуться у селі Перервинці. На час ремонту без електроенергії залишаться окремі будинки за адресами:

Захисників України — 1, 2, 3, 4, 4а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 29.

Соборності — 1, 2, 3, 6.

Гвоздики — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 22а.

Яблунева — 1, 2, 3, 3в, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30.

Центральна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34/а, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 46/а, 47, 47/а, 48, 49, 50, 50а, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 59/б, 60, 61, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 95, 96, 100, 104, 106.

Солопенка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.

Левада — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42.

Л. Українки — 1, 2, 3, 4, 8.

Набережна — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28.

Польова — 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

Миру — 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16.

Садова — 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25.

Виноградна — 1, 2, 4, 7.

Береговий (пров.) — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10.

Шкільна — 2, 6, 13, 14.

Т. Шевченка — 2, 4, 8, 10, 15.

Прилуцька — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Зелена — 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Незламності — 1, 2, 3, 4, 6, 7.

Вишнева — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

П. Чубинського — 2, 4.

Б. Хмельницького — 2, 6, 10, 12.

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