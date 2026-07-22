Українцям варто ознайомитися з новими графіками відключення світла у Кіровоградській області на 23 липня.

Графіки відключення світла триватимуть через заплановані профілактичні роботи у Кіровоградській області на 23 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла на 23 липня передбачають проведення планових ремонтних робіт на електромережах. Енергетики рекомендують жителям населених пунктів, де заплановані відключення, заздалегідь зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати графік знеструмлень під час планування своїх справ.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», 23 липня з 09:00 до 18:00 годин в селі Підлісне без світла тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Лесі Українки — 44, 45, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Гната Юри — 1, 3, 9, 9а

Крім того, планові роботи цього дня проводитимуться у селі Морозівка. Упродовж 09:00–18:00 без електроенергії залишаться окремі домоволодіння на вулиці:

Бабака — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 39, 41, 45, 46, 48, 50

Тривалі планові знеструмлення також заплановані у селі Деріївка. З 09:00 до 18:00 електропостачання буде тимчасово припинене для частини споживачів, які проживають на вулицях:

Центральна — 1

Озерна — 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10в, 13, 14, 18

Молодіжна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 17, 18, 19, 22

Тараса Шевченка — 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 40, 45, 46, 46а, 47, 48

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14а

Прибережна — 2, 3, 4, 9, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28

Кодака — 62, 63, 64, 66а, 67, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 81, 82А, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 104, 107, 107а, 111, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 124, 128, 129А, 131, 133, 133а, 134, 135, 136, 137, 139, 141

Риндака — 1, 1 корп. а, 2, 2а, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15

Шильдіна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

пров. Садовий — 1, 5, 7, 9а, 14.

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