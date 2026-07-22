Укралінцям оприлюднили детальні та планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 23 липня.

Графіки відключення світла будуть тривати за десятками адрес у Запоріжжі через заплановані роботи на 23 липня, пише Politeka.net.

Енергетики закликають українців завчасно підготуватися до тимчасових графіків відключення світла у Запоріжжі на 23 липня. Зокрема, рекомендується зарядити мобільні телефони, павербанки, ліхтарі та інші необхідні електроприлади, а також врахувати періоди знеструмлень під час планування роботи й побутових справ.

За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», 23 липня з 09:00 до 17:00 у зв'язку з плановим ремонтом електрообладнання без електропостачання тимчасово залишаться окремі будинки за такими адресами:

Академіка Муравченка: 5а

Брюлова: 10, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 13, 17а, 17Б, 17б, 2, 2А, 8а, 4, 9

Господарча: 1-19, 2а

Краківська (Вороніхіна): 3, 4, 6 (п.1)

Кругова: 171, 173

пр. Моторобудівників: 48, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56, 58, 60, 56а

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 23 липня будуть також продовжуватися з 9 до 17 години за адресою:

вул. Рубана: 20 п. 5–8, 22 п. 1–2, 24 п. 1–4, 24 п. 5–8, 24 п. 9–11

Крім цього, 23 липня з 09:00 до 17:10 у Запоріжжі триватиме ще один етап планових ремонтних робіт. На час їх проведення електропостачання буде тимчасово припинене за низкою адрес:

Алмазна: 45, 47, 49, 51

Бодянського: 54

Брюлова: 10, 6, 7, 8, 2, 2А, 8а, 4

Віктора Духовченко (Цюрупи): 66, 91

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 274а, 277-307

Ігора Сікорського: 234-272

Кругова: 171, 173

Полтавська: 51-85, 80, 84-120

Республіканська: 84, 86

Січових стрільців (Арсенальна): 51-79, 54-76

Тенісна: 11, 11А, 12, 12А, 13, 14

пр. Моторобудівників: 48, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56, 58, 60, 56а.

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