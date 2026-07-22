Графіки відключення світла будуть тривати за десятками адрес у Запоріжжі через заплановані роботи на 23 липня, пише Politeka.net.
Енергетики закликають українців завчасно підготуватися до тимчасових графіків відключення світла у Запоріжжі на 23 липня. Зокрема, рекомендується зарядити мобільні телефони, павербанки, ліхтарі та інші необхідні електроприлади, а також врахувати періоди знеструмлень під час планування роботи й побутових справ.
За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», 23 липня з 09:00 до 17:00 у зв'язку з плановим ремонтом електрообладнання без електропостачання тимчасово залишаться окремі будинки за такими адресами:
- Академіка Муравченка: 5а
- Брюлова: 10, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 13, 17а, 17Б, 17б, 2, 2А, 8а, 4, 9
- Господарча: 1-19, 2а
- Краківська (Вороніхіна): 3, 4, 6 (п.1)
- Кругова: 171, 173
- пр. Моторобудівників: 48, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56, 58, 60, 56а
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 23 липня будуть також продовжуватися з 9 до 17 години за адресою:
- вул. Рубана: 20 п. 5–8, 22 п. 1–2, 24 п. 1–4, 24 п. 5–8, 24 п. 9–11
Крім цього, 23 липня з 09:00 до 17:10 у Запоріжжі триватиме ще один етап планових ремонтних робіт. На час їх проведення електропостачання буде тимчасово припинене за низкою адрес:
- Алмазна: 45, 47, 49, 51
- Бодянського: 54
- Брюлова: 10, 6, 7, 8, 2, 2А, 8а, 4
- Віктора Духовченко (Цюрупи): 66, 91
- Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 274а, 277-307
- Ігора Сікорського: 234-272
- Кругова: 171, 173
- Полтавська: 51-85, 80, 84-120
- Республіканська: 84, 86
- Січових стрільців (Арсенальна): 51-79, 54-76
- Тенісна: 11, 11А, 12, 12А, 13, 14
- пр. Моторобудівників: 48, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56, 58, 60, 56а.
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