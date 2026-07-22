Подорожчання продуктів у Черкаській області продовжує впливати на вартість популярних товарів, повідомляє Politeka.net.

За останній місяць найбільш помітно змінилися ціни на варену ковбасу, батон та патраного коропа, свідчать актуальні дані моніторингу торговельних мереж.

Найсуттєвіше зростання зафіксували у м'ясній категорії. Варена ковбаса «Алан Лікарська» наразі коштує в середньому 506,08 гривні за кілограм. Для порівняння, наприкінці червня середній показник становив 470,58 гривні. Таким чином продукт подорожчав на 35,50 гривні. У різних магазинах його вартість коливається від 456,90 до 547 гривень.

Помірніше змінилися ціни на хлібобулочні вироби. Батон «Рум'янець» у нарізці вагою 450 грамів продається в середньому за 38,45 гривні, що на 1,46 гривні більше, ніж місяць тому. Залежно від мережі покупці можуть знайти його за ціною від 33,90 до 42,99 гривні.

Подорожчання продуктів у Черкаській області торкнулося й рибної продукції. Патраний короп нині коштує в середньому 374,50 гривні за кілограм. За останні чотири тижні середня вартість зросла на 5 гривень, хоча динаміка залишалася більш стриманою порівняно з м'ясними виробами.

Експерти зазначають, що формування роздрібних цін залежить від кількох чинників. Серед основних — собівартість виробництва, витрати на логістику, енергоносії, закупівельні ціни на сировину та маркетингова політика торговельних мереж. Саме тому різниця між пропозиціями супермаркетів може бути доволі відчутною.

Фахівці радять споживачам регулярно порівнювати пропозиції різних магазинів, користуватися акційними знижками та планувати покупки заздалегідь. Такий підхід допомагає частково компенсувати зростання витрат на щоденний продуктовий кошик.

Джерело: Мінфін

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