Кількість варіантів для пошуку роботи для пенсіонерів в Одесі поступово збільшується.

Робота для пенсіонерів в Одесі стає дедалі доступнішою, оскільки роботодавці все частіше відкривають вакансії для кандидатів старшого віку та готові розглядати претендентів без спеціальної підготовки, повідомляє Politeka.

На місцевому ринку праці зростає кількість пропозицій із гнучким графіком, офіційним працевлаштуванням і стабільною заробітною платою. Багато компаній пропонують навчання на робочому місці, а також додаткові переваги у вигляді безкоштовного харчування, розвезення після зміни та соціальних гарантій.

Серед актуальних вакансій — посада вчителя початкових класів у приватному ліцеї. Майбутньому працівнику пропонують заробітну плату до 25 тисяч гривень на місяць. До основних обов’язків належать проведення занять, підтримання дисципліни під час уроків, ведення навчальної документації та участь у роботі педагогічного колективу.

Ще одна пропозиція щодо роботи для пенсіонерів в Одесі — вакансія адміністратора-касира із зарплатою від 30 до 37 тисяч гривень. Роботодавець пропонує змінний графік роботи, своєчасні виплати, безкоштовне харчування та доставку додому після завершення зміни.

Працівник відповідатиме за проведення касових операцій, оформлення замовлень у спеціалізованій системі, координацію роботи персоналу, взаємодію з кур’єрами та контроль виконання замовлень клієнтів.

Також відкрита вакансія прибиральниці-посудомийниці із заробітною платою близько 20 тисяч гривень на місяць. Робота передбачає позмінний графік, забезпечення харчуванням та організоване транспортування працівників додому у вечірній час.

До обов’язків входить підтримання чистоти у приміщеннях, прибирання торговельних залів, службових кімнат і санітарних зон, а також дотримання санітарно-гігієнічних норм. Від кандидатів очікують відповідальності, охайності та сумлінного ставлення до роботи.

Експерти ринку праці відзначають, що кількість вакансій для людей пенсійного віку поступово збільшується. Роботодавці дедалі частіше звертають увагу на професійні навички, досвід та мотивацію кандидатів, а не на їхній вік, що відкриває додаткові можливості для працевлаштування старшого покоління.

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

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