Українцям пояснили, які графіки відключення світла у Вінницькій області на 23 липня очікують українців.

Графіки відключення світла триватимуть в частині населених пунктів у Вінницькій області, обмеження триватимуть на 23 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 23 липня передбачають проведення планових ремонтних робіт на електромережах. Енергетики виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, що необхідне для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним відключенням у майбутньому.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», згідно з оприлюдненим графіком, 23 липня з 08:00 до 17:00 тимчасово без електроенергії залишаться в селі Березна. Знеструмленими залишатимуться такі адреси:

І. Богуна — 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 19, 20, 20А, 22, 22А, 24, 28, 29

Миру — 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25

Столярчука — 37В, 38

Тараса Шевченка — 15А

У селі Крупин з 08:00 до 17:00 години електропостачання тимчасово припинять за низкою адрес на вулицях:

Зарічанська — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 17, 20

Зарічна — 1, 2, 9, 15, 16, 19

Комсомольська — 9

Л. Українки — 1, 2, 5, 9, 13, 14

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 37

Садова — 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36

Тривалі планові роботи також проводитимуться у селі Куманівці. З 08:00 до 17:00 без світла залишаться окремі будинки на вулицях:

Гагаріна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 30

Гуцаливка — 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28

Космонавтів — 1А, 1Б, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 33, 34

Новоселів — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38

О. Кошового — 1, 1Б, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28

Підліщини — 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 50, 51

Польова — 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24

Садова — 1, 2, 3А, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Столярчука — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9А, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21

пров. 1-й Космонавтів — 1, 2, 3, 5, 6

пров. 1-й Новоселів — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

пров. 2-й Космонавтів — 1, 2, 3, 5

пров. 2-й Новоселів — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18

пров. Підліщини — 2, 4

пров. Столярчука — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: вартість помітно змінилася.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна знайти дійсно хороший варіант.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Вінницькій області: хто має можливість отримати 1000 гривень.