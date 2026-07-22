Про це він розповів у своєму блозі.

«Це видатна постать для української армії, він має серйозний досвід, користується повагою серед військових, як офіцерів, так і сержантів рядового складу. Він має свою візію, бачення, стратегію, яка, думаю, буде запропонована на ставці президенту», – стверджує Олександр Мусієнко.

Михайло Драпатий, розповідає він, професійний військовий, який пройшов усі щаблі, починаючи зі служби у видатній 72-й бригаді, яка у 2014 році проривалась до захопленого відділення міліції в Маріуполі і допомогла звільнити заручників. Як нагадує експерт, у 2014 році добровольці збиралися з Майдану, армії не було, інфільтрувались росіяни, видавали себе за місцевих, підбурювали місцевих проросійських активістів, перешкоджали діяльності ЗСУ, на верхах десь, можливо, не хотіли ухвалювати рішення, вичікували, а ініціативу на себе брали такі командири, як Драпатий. Тобто, підкреслює він, це нова плеяда українських командирів.

У 2021 році, зазначає експерт, Драпатого визнали найкращим випускником оперативно-стратегічного рівня Національного університету оборони, посол Великої Британії вручила йому перехідний меч королеви, потім він керував військами на півдні, очолював Харківський напрямок, тобто пройшов серйозний шлях з 2014 року.

«Бажаю успіхів, досягнень і перемог новому головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому. Це дуже важливо. Це наша спільна справа. Ми сконцентровані на тому, щоби давати відсіч, і маємо бути як один. Кожен на своєму місці», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Гусейнов пояснив, що основна мета США у війні проти Ірану – отримати максимальні важелі тиску на Китай.

Також Politeka писала про те, що Бортник розповів про нового прем'єра Британії: «Приходить по кістках своїх попередників».