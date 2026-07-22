Грошова допомога для пенсіонерів в Миколаївській області доступна лише для частини українців, що відповідають критеріям відбору, пише Politeka.net.

Українці, які досягли 80-річного віку, можуть претендувати на державну допомогу на догляд. Однак сам по собі вік не є достатньою підставою для призначення виплати. Під час розгляду заяви уповноважені органи оцінюють не лише стан здоров'я людини, а й інші обставини, зокрема можливість отримання допомоги від близьких родичів.

Фахівці рекомендують перед початком оформлення звернутися за консультацією до управління соціального захисту населення, Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або представників місцевої громади. Там можна отримати інформацію про умови призначення виплати, перелік необхідних документів та попередньо з'ясувати, чи відповідає заявник вимогам програми.

Поширеною є думка, що наявність у літньої людини дітей автоматично позбавляє її права на підтримку. Насправді це не так. Законодавство передбачає можливість призначення виплати навіть за наявності близьких родичів, якщо вони об'єктивно не можуть забезпечити постійний догляд.

Під час розгляду звернення органи соціального захисту перевіряють, чи мають діти або інші родичі можливість доглядати за людиною похилого віку. Кожен випадок аналізується індивідуально з урахуванням конкретних життєвих обставин.

Зокрема, грошову допомогу для пенсіонерів в Миколаївській області можуть призначити, якщо діти самі є пенсіонерами, мають інвалідність, постійно проживають за кордоном, їхнє місце перебування невідоме або вони не можуть здійснювати догляд з інших поважних причин. У таких випадках заявника можуть попросити надати документи, які підтверджують відповідні обставини.

Процедура оформлення розпочинається зі звернення до сімейного лікаря. Якщо медик встановить, що людина потребує постійного стороннього догляду, він видасть направлення на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК). Саме її висновок є одним із ключових документів, без якого призначення державної підтримки неможливе.

Для оформлення виплати, як правило, необхідно підготувати заяву, паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, пенсійне посвідчення, висновок ЛКК про потребу в постійному сторонньому догляді, а також декларацію про доходи, якщо її вимагатимуть. За потреби органи соціального захисту можуть запросити й інші документи для підтвердження права на допомогу.

Після збору необхідного пакета документів їх слід подати до Центру надання адміністративних послуг або до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Після розгляду заяви компетентний орган ухвалює рішення щодо призначення або відмови у виплаті державної допомоги.

Джерело: "На пенсії".



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