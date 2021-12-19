В об'єднаній Православній Церкві України заговорили про перенесення святкування Різдва зі звичного українцям 7 січня на 25 грудня – день, в який Різдво святкують католики.

Як пише Politeka.net, цю тему предстоятель ПЦУ Епіфаній обговорив з ведучою в "Суботньому інтерв'ю" на "Радіо Свобода". За словами глави Української церкви, цього року немає активних обговорень з приводу дати святкування Різдва. Хоча в попередні два роки, за його словами, цю тему штучно роздували.

"Я, насправді, не проти переходу, але це має відбуватися правильно. Потрібно чинити мудро. У нас і так багато розділяючих моментів. Але ми покликані проводити просвітницьку роботу. Хоча ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Цю помилку потрібно виправити, але традиція є традиція", - зазначив Епіфаній.

Він вважає, що традиція вкоренилася настільки, що в разі перенесення дати, 25 грудня храми будуть порожніми, а 7 – повними. Глава ПЦУ вважає, що приблизно через 10 років в Україні буде більше людей, які святкуватимуть Різдво 25 грудня.

Нагадаємо, що в Ужгороді у храмі УПЦ відбувається диво: "Господь хоче показати своє...".

Як повідомляла Politeka, відповідь Епіфанія про перенесення Різдва обрадувала українців: "Давно пора".

Також Politeka писала про те, що відзначають католики в православне Різдво.