Як пише Politeka.net, цю тему предстоятель ПЦУ Епіфаній обговорив з ведучою в "Суботньому інтерв'ю" на "Радіо Свобода". За словами глави Української церкви, цього року немає активних обговорень з приводу дати святкування Різдва. Хоча в попередні два роки, за його словами, цю тему штучно роздували.
"Я, насправді, не проти переходу, але це має відбуватися правильно. Потрібно чинити мудро. У нас і так багато розділяючих моментів. Але ми покликані проводити просвітницьку роботу. Хоча ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Цю помилку потрібно виправити, але традиція є традиція", - зазначив Епіфаній.
Він вважає, що традиція вкоренилася настільки, що в разі перенесення дати, 25 грудня храми будуть порожніми, а 7 – повними. Глава ПЦУ вважає, що приблизно через 10 років в Україні буде більше людей, які святкуватимуть Різдво 25 грудня.
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Нагадаємо, що в Ужгороді у храмі УПЦ відбувається диво: "Господь хоче показати своє...".
Як повідомляла Politeka, відповідь Епіфанія про перенесення Різдва обрадувала українців: "Давно пора".
Також Politeka писала про те, що відзначають католики в православне Різдво.