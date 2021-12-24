Представник УПЦ МП, що є частиною Російської Православної церкви на території України, ректор Київської духовної академії та семінарії єпископ Білогородський Сильвестр висловив думку, що Україна не повинна святкувати Різдво з усією Європою.
По-перше, якщо перенести дату святкування Різдва, то доведеться перенести й інші православні свята (крім Великодня). Приміром, Покрову Пресвятої Богородиці, яку зараз відзначають 14 жовтня.
По-друге, європейський формат святкування Різдва - Christmas, на думку єпісокопа, заточений на розвагу, "сезонна інтер'єрна прикраса", за якою нічого не стоїть.
"Не найкращий ідеал для більшої частини релігійної України", - вважає єпископ.
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Сильвестр звернувся до українців з наполегливим проханням "не поспішати з відмовою від своїх традицій на догоду модним трендам".
Раніше ми розповідали, що митрополит об'єднаної Православної церкви України Епіфаній виступив за перенесення святкування Різдва, з позначкою, що цей перехід повинен бути не різким.
"Я насправді не проти переходу. Але щоб це сталося правильно. Треба мудро діяти... Цю помилку (суперечки про святкування Різдва – за григоріанським або юліанським календарем, - ред.) потрібно виправити, але традиція є традиція", - заявив Єпіфаній.
Нагадаємо, що перенесення Різдва в Україні, глава ПЦУ Епіфаній зробив важливу заяву: "цю помилку потрібно виправити ... »
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