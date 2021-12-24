Члени духовенства, які проти перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня, пояснили, чому це може негативно позначитися для істинно віруючих.

Представник УПЦ МП, що є частиною Російської Православної церкви на території України, ректор Київської духовної академії та семінарії єпископ Білогородський Сильвестр висловив думку, що Україна не повинна святкувати Різдво з усією Європою.

По-перше, якщо перенести дату святкування Різдва, то доведеться перенести й інші православні свята (крім Великодня). Приміром, Покрову Пресвятої Богородиці, яку зараз відзначають 14 жовтня.

По-друге, європейський формат святкування Різдва - Christmas, на думку єпісокопа, заточений на розвагу, "сезонна інтер'єрна прикраса", за якою нічого не стоїть.

"Не найкращий ідеал для більшої частини релігійної України", - вважає єпископ.

Сильвестр звернувся до українців з наполегливим проханням "не поспішати з відмовою від своїх традицій на догоду модним трендам".

Раніше ми розповідали, що митрополит об'єднаної Православної церкви України Епіфаній виступив за перенесення святкування Різдва, з позначкою, що цей перехід повинен бути не різким.

"Я насправді не проти переходу. Але щоб це сталося правильно. Треба мудро діяти... Цю помилку (суперечки про святкування Різдва – за григоріанським або юліанським календарем, - ред.) потрібно виправити, але традиція є традиція", - заявив Єпіфаній.

Нагадаємо, що перенесення Різдва в Україні, глава ПЦУ Епіфаній зробив важливу заяву: "цю помилку потрібно виправити ... »

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