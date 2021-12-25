Україну найближчим часом накриють магнітні бурі, вплив яких відчують метеозалежні люди - це випливає з прогнозу, опублікованого вченими.

Як повідомляє Politeka.net, остання найсильніша буря в 2021 році відбудеться в кінці грудня, коливання магнітного поля досягнуть 5 балів.

Вже ввечері 26 грудня метезалежні люди відчують погіршення самопочуття. Так, коливання магнітного поля, які прогнозуються в період 26-29 грудня досягнуть коливань в 5 балів і класифікуються як помірна геомагнітна буря. Коливання силою 3 бали може протриматися аж до 31 грудня.

Такі бурі вважаються найсерйознішими. Вони виявляються найнебезпечніше для людей з хронічними недугами. Це вже коливання від 5-ти балів і вище за 10 бальною шкалою. При інтенсивних бурях збільшується ризик серцевих нападів, нервових зривів та інших несприятливих наслідків.

Медики радять зменшити фізичні навантаження, більше відпочивати і гуляти, приймати спазмолітики і препарати для усунення хворобливих симптомів, зниження тиску, якщо це необхідно.

Бажано не вживати алкоголь за три дні до настання магнітної бурі, їсти легку їжу, відмовитися від вживання кави.

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