У Національній службі здоров'я розповіли, як працюватиме "швидка" допомога в новорічні свята і в яких випадках українцям слід викликати

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Нацслужби здоров'я України у Facebook.

Так, як відомо, в новорічні свята "швидка" допомога працює в посиленому режимі, залучаючи максимальну кількість бригад. Однак, в службі попереджають, що слід дзвонити на номер "103" тільки тоді, коли існує загроза здоров'ю.

"І 31 Грудня, і 1 січня, і в інші святкові дні лікарі "швидкої" працюють і готові надавати медичну допомогу пацієнтам. У "швидкій" немає вихідних, вона рятує пацієнтів цілодобово", — повідомляють у службі.

У відомстві підкреслюють, що поки екстрена медична допомога виїжджає на нецільовий виклик, десь може залишитися без допомоги людина, яка дійсно її потребує.

"Проблеми виникають незалежно від дат в календарі: можна невдало посковзнутися і впасти, травмуватися, отримати гостре отруєння або раптове загострення хвороби. Нікуди не зникають і виклики до людей з підозрою на інсульти та інфаркти", — пише служба.

Раніше повідомлялося, швидка допомога спалахнула на ходу в Києві, фото: злетілися десятки рятувальників

Також, у Кривому Розі "швидка" провалилася в каналізаційний люк, відео: довелося викликати рятувальників

Politeka розповідала, при монастирі УПЦ на Черкащині з'явилася добровільна Сестринська пожежна команда: "вперше в Україні"