Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксують аналітики на тлі оновлення цінників у роздрібних мережах і зміни витрат у продовольчому ланцюгу постачання, передає видання Politeka.

Фахівці пов’язують таку динаміку з дорожчанням енергоносіїв, логістичних послуг і сировини. Додатковий тиск створюють сезонні коливання та перебудова закупівельних схем, що швидко відображається у фінальних розрахунках для покупців.

У сегменті молочної продукції зафіксовано зростання на плавлений сир «Ферма Дружба 55%» 70 г. Середній показник досяг 31,76 грн, тоді як у торгових мережах вартість коливається від 31,00 до 33,10 грн. Приріст становить близько 4,54 грн порівняно з попереднім періодом.

У м’ясному секторі куряча гомілка демонструє помітні коливання. Поточний рівень складає 97,00 грн за кілограм, при цьому діапазон у супермаркетах варіюється від 79,99 до 114,00 грн. Зміна становить приблизно 2,50 грн, що пов’язують із корекцією закупівельної бази.

Овочевий сегмент також показує підвищення. Капуста білокачанна досягла середнього значення 53,50 грн за кілограм, що на 9,67 грн більше від попереднього періоду. У різних торгових точках фіксуються відмінності залежно від постачання та партійності товару.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області набуває системного характеру, оскільки одночасно змінюються показники у кількох товарних групах — від молочного до овочевого сегмента.

Експерти зазначають, що подальша динаміка залежатиме від вартості енергії, стабільності логістики та обсягів пропозиції на внутрішньому ринку.

Джерело: Мінфін

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