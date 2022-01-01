У Міністерстві економіки дали роз'яснення, скільки вихідних і святкових неробочих днів буде в 2022 році.

Як повідомляє Politeka.net, у Мінекономіки повідомили, скільки українці відпочиватимуть у 2022 році. Виявилося, що з 365 днів у році робітниками будуть 249 днів. Решта 116 днів громадяни відпочиватимуть, з них 105 звичайних вихідних і 11 святкових і релігійних вихідних.

Так, згідно зі статтею 73 КЗпП у 2022 році українці матимуть 11 додаткових вихідних - 1 січня – Новий рік; 7 січня – Різдво Христове; 8 березня – Міжнародний жіночий день; 1 травня – День праці; 24 квітня – Великдень; 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 12 червня – Трійця; 28 червня – День Конституції України; 24 серпня – День Незалежності України; 14 жовтня – День захисників і захисниць України; 25 грудня – Різдво Христове.

Як відомо, в Україні згідно з третьою частиною 67 КЗпП, якщо свято випадає на вихідний день, то його переносять на наступний день після святкового або неробочого.

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