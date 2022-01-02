Українцям роз'яснили, в яких випадках можна вийти на заслужений відпочинок достроково.

Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу Бахмутської міської ради.

Право на дострокову пенсію мають ті, хто був звільнений за скороченням штатів або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємства (в документах має бути зафіксовано, що працівника звільняють з ініціативи роботодавця).

При цьому наголошується, що до пенсійного віку звільненому має залишатися не більше півтора років. Необхідно мати повний стаж (30 років - для жінок, 35 років - для чоловіків).

Важливо, щоб звільнений працівник протягом семи днів зареєструвався в службі зайнятості. Якщо йому не зможуть підібрати потрібну роботу, то закон гарантує право на достроковий вихід на пенсію.

Звертаючись до Пенсійного фонду для призначення виплат, до заяви потрібно додати ще й клопотання про достроковий вихід на пенсію.

Розмір пенсії визначається залежно від придбаного страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески до Пенсійного фонду. У зв'язку з достроковим виходом на пенсію, її розмір не зменшується.

Нагадаємо, що в 2022 вступають в силу нові правила щодо стажу.

Так, право вийти на пенсію в 60 років матимуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 29 років. Якщо у людини немає такого стажу, то в 2022 році на пенсію в 63 роки зможуть вийти люди зі страховим стажем від 19 до 29 років. Якщо відсутній і такий стаж, то вийти на заслужений відпочинок зможуть українці після досягнення ними 65 років, які мають від 15 до 19 років страхового стажу.

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