В рамках цієї ініціативи, українцям надаватимуть безвідсоткову допомогу від держави у розмірі майже 100 тисяч гривень. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю 24 каналу.

За словами чиновниці, шанс отримати до 97,5 тисяч гривень (15 мінімальних зарплат) є не у всіх українців. Претендувати на гроші зможуть безробітні з малозабезпечених сімей. Витратити кошти можна на відкриття і ведення власного бізнесу - закупівлю потрібного обладнання і матеріалів тощо.

Зокрема, одержувачі зможуть не тільки почати свою справу, а й пройти навчання, де їм допоможуть у складанні бізнес-плану.

Що стосується повернення грошей "Руки допомоги", Лазебна зазначила, що на це є три роки - сума буде зменшуватися на суму сплачених за цей час податків від підприємницької діяльності та соціальних внесків.

Також є можливість зовсім не повертати ці кошти - за умови, що новоспечений бізнесмен працевлаштує на 2 роки двох осіб за направленням центру зайнятості.

Міністр додала, що коли проект перебував у пілотному режимі, доходи учасників після року роботи були від 30 до 120 тисяч гривень на місяць.

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