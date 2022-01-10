Найбільші оператори мобільного зв'язку в Україні Київстар і Vodafone оголосили про підвищення тарифів з 1 січня - ще один оператор Lifecell також приберіг "сюрприз".

Зміни торкнулися деяких послуг Київстар. Зокрема, з початку року подорожчав тариф Smart. Тепер він коштує на 50 гривень більше. У той же час абоненти отримали додаткові 80 хвилин на дзвінки в інші мережі, в тому числі за кордон.

Крім того, на 10% зросла вартість хвилини переадресованого дзвінка з номера 0-800 для абонентів бізнес-сервісів Київстар. Також збільшилася плата за послугу розсилки SMS комерційного Контакт-центру. Тепер вона становить 0,55 грн за кожне повідомлення.

"Ці зміни необхідні, щоб підтримувати обслуговування сервісів на належному рівні і забезпечувати клієнтам кращий досвід використання послуг Київстар для бізнесу", - йдеться на сайті оператора.

Vodafone підвищив вартість найдешевшого тарифного плану 4G Smart XS. Він подорожчав відразу на 55 гривень. При цьому раніше його вартість становила 45 гривень. Також до 120 гривень (з 85 гривень) зросла вартість тарифу 4G Smart S+.

Відбулися зміни і в компанії Lifecell. З 1 січня буде відключена акція в тарифі "Українці – Разом!". Тобто клієнти більше не зможуть розраховувати на знижку 10%.

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