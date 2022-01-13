"Приватбанк", "Ощадбанк" та інші українські банки значно скоротили кількість своїх філій по всій країні за 2021 рік.

Про це повідомив Національний банк України у своїй новій статистиці.

Відзначається, що всього за останній рік українські банки закрили 449 своїх філій по всій країні.

Так, "Ощадбанк" закрив за рік 235 своїх філій. Тепер число його відділень по країні становить 1602. "Приватбанк" ж закрив за рік 220 відділень. Станом на 1 січня в Україні працює 1497 філій банку.

"Райффайзен банк" за рік закрив 4 Відділення (залишилося 392 філії", "УкрСиббанк" - на 21 (залишився 251).

У свою чергу, ПУМБ відкрив 24 нових філії і тепер число його відділень збільшилося до 248, а у "А-Банку" відкрилося 7 філій, тепер мережа включає 239 відділень.

Статистика свідчить про те, що число фізичних відділень банків в Україні в середньому скорочується починаючи з 2012 року. На той момент по країні налічувалося понад 20 тисяч відділень різних банків. Також банки скорочують і число своїх структурних підрозділів.

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