Багато українців вже скористалися програмою "єПідтримка", за якою отримали тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу - чи варто її декларувати, відповіли в НАЗК.

Кампанія декларування в Україні проходить до 31 березня 2022 року. Про це нагадавли у Національному агентстві із запобігання корупції (НАЗК) у Фейсбук, пише Politeka.net.

Стривоженим українцям пояснили, чи потрібно декларувати тисячу за вакцинацію, отриману в результаті участі в програмі "єПідтримка".

Так, зазначається, вказані кошти не є доходом для декларування. Тисяча за вакцинацію, отримана не готівкою, а в якості цифрового ваучера, який можна витратити на певний перелік послуг і товарів (кіно, театр, книги, авіа і ж/д квитки й так далі).

Якщо ж гроші не будуть використані протягом чотирьох місяців, то вони автоматично повернуться до держбюджету. Зазначається, що тисяча за вакцинацію переводиться на спеціальний рахунок і в безготівковій формі, і не оподатковується, не будучи доходом, тому декларування вона не потребує.

"Зрозуміло, що ту 1000, яка надійшла на віртуальну картку/рахунок, декларувати не потрібно тому, що це тільки можливість, а не дохід. Але я можу отримати послугу (наприклад, абонемент в басейн) або товар (наприклад, книгу)... А ось вартість безповоротної послуги або товару, по-моєму, вже слід задекларувати, якщо за законом", - прокоментував один з користувачів мережі.

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