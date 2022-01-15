З початку 2021 року в Україні закрили сотні відділень банків - Національний банк України розкрив підсумкове число станом на перше січня поточного року.

Минулого року в Україні закрилися сотні відділень. Про це пише Politeka.net з посиланням на дані офіційного ресурсу. У НБУ назвали банки, які вирішили "позбутися" відділень більше за інших.

Так, минулого року, станом на 1 січня 2022-го, Ощадбанк закрив 235 відділень (зараз працюють 1 602), Приватбанк – 220 (Залишилося 1 497); Укрсиббанк - 21 відділення (залишилося 251).

Для порівняння минулого року в нашій країні закрилися 868 відділень, і працювали - 7 134.

При цьому зараз такі банки, як Акордбанк і ПУМБ продовжують відкривати свої відділення.

Зазначимо, що в Україні найпопулярнішими банками вважаються установи ПриватБанк і Ощадбанк. Найбільші мережі мають зазначені банки, а також Райффайзен банк.

Деякі фінустанови за минулий рік припинили своє існування, наприклад, "Траст-Капітал". Також на початку 2022-го банк "Земельний Капітал" значиться, як уже недіючий. У цієї установи було вісім відділень.

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