У кого стаж менше, повинні продовжувати працювати до 63 років (жінки) і до 65 років (чоловіки). Як повідомляють в ПФУ, звернутися до Пенсійного фонду для призначення пенсії можна в будь-який час, після виникнення права на її отримання.

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Крім того, якщо пенсіонер встигне звернутися до Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців з дня досягнення ним пенсійного віку, то виплати йому призначать з наступного дня після настання віку виходу на пенсію. Тобто, він не втратить частину своїх грошей за цей час.

Бувають випадки, коли з деяких причин пенсіонер не може особисто звернутися в управління ПФУ. Тоді, замість нього це може зробити його офіційний представник. Для цього необхідно оформити спеціальну довіреність, яка повинна бути завірена нотаріусом.

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Документи, які необхідно подати для нарахування пенсії:

  • заява встановленої форми;
  • паспорт (оригінал і ксерокопія);
  • документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;
  • свідоцтво про народження дітей (у разі необхідності);
  • свідоцтво про шлюб (у разі необхідності оригінал + ксерокопія);
  • заява та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;
  • трудова книжка (оригінал і ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;
  • ІПН або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (при потребі);
  • диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія).

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