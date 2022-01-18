Безготівкові розрахунки для клієнтів ПриватБанку стали більш вигідними - скільки тепер становить комісія і які нові продукти платіжної системи пропонує банк.

ПриватБанк з 15 січня встановив єдиний тариф для POS-терміналів. Про зниження тарифів повідомила прес-служба установи. Так, для бізнес-клієнтів єдиний базовий розмір комісії за послуги еквайрингу в торгових точках (прийому платежів за банківськими картками) тепер становить 1,8%.

Щомісячна фіксована комісія в розмірі 400 грн. залишається без змін. Такий тариф діятиме як для нових, так і існуючих клієнтів банку.

Відзначається, що для тих, хто підключиться до послуг еквайрингу після 15 січня, тариф у розмірі 1,8% буде встановлений автоматично.

Ті, хто вже є партнером мережі #cahless ПриватБанку, найближчими днями отримають електронні листи про зниження тарифів з подальшими інструкціями.

Крім зниження тарифів, в ПриватБанку нагадали про можливість прийому платежів через власний смартфон за допомогою терміналу і технологію NFC мітка, що робить безготівкові платежі зручними і доступними для мікробізнесу.

Раніше ми повідомляли, в НБУ назвали кількість відділень ПриватБанку, які закрилися в минулому році. Так, банк опинився в трійці "лідерів" по закриттю своїх відділень. Станом на 1 січня в країні працюють 1 497 відділень, закрилися 220.

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