ПриватБанк з 15 січня встановив єдиний тариф для POS-терміналів. Про зниження тарифів повідомила прес-служба установи. Так, для бізнес-клієнтів єдиний базовий розмір комісії за послуги еквайрингу в торгових точках (прийому платежів за банківськими картками) тепер становить 1,8%.
Щомісячна фіксована комісія в розмірі 400 грн. залишається без змін. Такий тариф діятиме як для нових, так і існуючих клієнтів банку.
Відзначається, що для тих, хто підключиться до послуг еквайрингу після 15 січня, тариф у розмірі 1,8% буде встановлений автоматично.
Ті, хто вже є партнером мережі #cahless ПриватБанку, найближчими днями отримають електронні листи про зниження тарифів з подальшими інструкціями.
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Крім зниження тарифів, в ПриватБанку нагадали про можливість прийому платежів через власний смартфон за допомогою терміналу і технологію NFC мітка, що робить безготівкові платежі зручними і доступними для мікробізнесу.
Раніше ми повідомляли, в НБУ назвали кількість відділень ПриватБанку, які закрилися в минулому році. Так, банк опинився в трійці "лідерів" по закриттю своїх відділень. Станом на 1 січня в країні працюють 1 497 відділень, закрилися 220.
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