У Міністерстві соціальної політики розповіли, що станом 12 січня цього року були профінансовані структурні підрозділи, які займаються питаннями соцзахисту в областях. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення відомства в Телеграм.

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Кошти, призначені для деяких категорій населення, за січень цього року надійдуть або вже знаходяться на рахунках одержувачів:

  • особи, які проживають та доглядають за особою з інвалідністю I або II групи з психічним розладом;
  • допомога вагітним, допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей під опікою або піклуванням, допомоги на дітей матерям-одиначкам, допомоги при усиновленні дитини, допомоги на дітей, хворих важкими перинатальними ураженнями нервової системи, важкими вродженими вадами розвитку, невстановленим інвалідність;
  • допомоги малозабезпеченим сім'ям;
  • соцдопомога особам без пенсії; та з інвалідністю;
  • соцдопомога по догляду;
  • тимчасової держдопомоги дітям, батьки яких не платять аліменти, не можуть утримувати дітей або їх місце проживання невідоме;
  • тимчасової допомоги непрацюючому громадянину, який досяг загального пенсійного віку, але не має права на отримання пенсії;

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  • посібники на дітей в багатодітних сім'ях;
  • щомісячна компенсація непрацюючій особі, яка доглядає за людиною з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;
  • держдопомога особам з інвалідністю з дитинства, та дітям з інвалідністю;
  • виплати для сиріт, та дітей, яких позбавили батьківського піклування, а також для батьків-вихователів, названим батькам;
  • для оплати патронатного вихователя;
  • для оплати "муніципальної няні";
  • компенсація вартості одноразової допомоги "пакунок малюка ".

Нагадаємо, підвищення пенсій з 1 січня, хто отримуватиме більше

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