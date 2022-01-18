У Міністерстві соціальної політики розповіли, що станом 12 січня цього року були профінансовані структурні підрозділи, які займаються питаннями соцзахисту в областях. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення відомства в Телеграм.
Кошти, призначені для деяких категорій населення, за січень цього року надійдуть або вже знаходяться на рахунках одержувачів:
- особи, які проживають та доглядають за особою з інвалідністю I або II групи з психічним розладом;
- допомога вагітним, допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей під опікою або піклуванням, допомоги на дітей матерям-одиначкам, допомоги при усиновленні дитини, допомоги на дітей, хворих важкими перинатальними ураженнями нервової системи, важкими вродженими вадами розвитку, невстановленим інвалідність;
- допомоги малозабезпеченим сім'ям;
- соцдопомога особам без пенсії; та з інвалідністю;
- соцдопомога по догляду;
- тимчасової держдопомоги дітям, батьки яких не платять аліменти, не можуть утримувати дітей або їх місце проживання невідоме;
- тимчасової допомоги непрацюючому громадянину, який досяг загального пенсійного віку, але не має права на отримання пенсії;
- посібники на дітей в багатодітних сім'ях;
- щомісячна компенсація непрацюючій особі, яка доглядає за людиною з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;
- держдопомога особам з інвалідністю з дитинства, та дітям з інвалідністю;
- виплати для сиріт, та дітей, яких позбавили батьківського піклування, а також для батьків-вихователів, названим батькам;
- для оплати патронатного вихователя;
- для оплати "муніципальної няні";
- компенсація вартості одноразової допомоги "пакунок малюка ".
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