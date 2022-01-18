Українцям розповіли, що відбувається на валютному ринку і в чому небезпека такої ситуації.

Як передає Politeka.net, експерт Олексій Козирєв розповів про перспективи гривні в 2022 році.

"Цей рік буде дуже важким для гривні, оскільки більшість показників, які нас виручали в минулому році, це великий урожай сільськогосподарський і хороша кон'юнктура на ринку, яку ми бачили... ці фактори працювали в плюс Україні", - заявив фахівець.

Також він назвав фактори, які вплинуть на таку ситуацію.

«По-перше ми пам'ятаємо, що урожай ніколи не буває завжди великим, завжди були якісь і нюанси, а ми чомусь розслабилися і звикли, що він завжди росте. Друге, після проблем, які є в китайських забудовників знизився попит на метал, що призводить до деякої корекції на ринку, плюс до всього проблеми пов'язані з ціною на енергоносії. Все це звичайно буде бити по українській економіці і природно впливати на гривню", - заявив експерт.

У свою чергу в НБУ пояснили, що послужило причиною коливань курсу валют, свідками яких стали українці в січні. Відзначається, що головним став психологічний фактор, пов'язаний з геополітичними подіями навколо України і реакцією на них учасників ринку.

“Відбулося посилення попиту на іноземну валюту з боку нерезидентів на валютному ринку України. Зокрема, нерезиденти-інвестори в ОВДП продали з початку року облігацій на загальну суму понад 5 млрд грн і купили іноземну валюту на суму $264 млн.

Такий обсяг додаткового попиту мав певні наслідки для ситуації на внутрішньому валютному ринку, оскільки був поєднаний з дією окремих сезонних факторів... Крім того, традиційно в січні спостерігається певне зменшення продажів валюти підприємствами АПК. Разом з тим, обсяги продажу валюти з боку іншої провідної експортної галузі – гірничо-металургійної – залишаються на високих рівнях і поки не демонструють ознак до зменшення", – заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій у коментарі ЕП.

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