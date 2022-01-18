Українські школярі, які хочуть пройти пробне ЗНО, повинні зареєструватися до 22 січня на сайті відповідного регіонального центру оцінки якості освіти. Після цього для них будуть створені сторінки, на яких до 10 березня з'явиться інформація про час і місце проходження пробного ЗНО, а потім результати тестування.

Дати проведення пробного ЗНО:

19 березня - з української мови, української мови та літератури;

26 березня - з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

У кожну з дат зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмету.

Навіщо треба пробне ЗНО

Зазначається, що участь у пробному ЗНО дає школярам низку переваг. Зокрема вони отримують можливість:

попрацювати з тестами, що відповідають вимогам програм ЗНО, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт основної сесії ЗНО 2022;

потренуватися заповнювати бланки відповідей;

психологічно налаштуватися на проходження ЗНО;

навчитися ефективно розподіляти час.

Вартість пробного ЗНО

Суми коливаються від 213 до 309 грн. в залежності від регіону. Це пов'язано з особливостями організації тестувань, зокрема з вартістю друку і доставки матеріалів в різних регіонах, прогнозованою кількістю тестувань і т. д.

Інші нюанси пробного ЗНО

Варто пам'ятати, що реєстрація на пробне ЗНО не передбачає автоматичну реєстрацію на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання, а результати пробного ЗНО нікуди не зараховуються і ні на що не впливають.

Ще один важливий момент-організатором пробного ЗНО є український та регіональні центри оцінювання якості освіти. При цьому багато організацій намагаються подати свої онлайн-тестування, як пробне ЗНО, або ж створюють зошити нібито із завданнями ЗНО, проте вони можуть виявитися абсолютно не подібними з тими, що будуть на реальному тестуванні.

Більш детальні подробиці щодо пробного зовнішнього незалежного оцінювання можна знайти у відповідному розділі на сайті УЦОЯО.

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