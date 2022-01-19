Шахраї розкручують через соціальні мережі нову схему обману українців, в яку заманюють людей за допомогою згадки банку Monobank.

Про це розповів у своєму Фейсбук один із співзасновників банку Олег Гороховський. Справа в тому, що шахраї для своєї схеми використовують саме його фотографію. У своїй публікації Гороховський розповів, що клієнти Monobank масово цікавляться, чи дійсно банк має відношення до реклами, яка все частіше миготить в соцмережах.

Йдеться про оголошення про нову платформу для заробітку, нібито створену банком. Користувачів закликають зареєструватися і переходити за посиланнями. У цій схемі використовується назва "Моно" і фотографії Гороховського.

Людям пропонують "заробляти в автоматичному режимі до 30%" на пасивних інвестиціях за умови наявності у них карти Monobank. Для цього всього лише необхідно встановити спеціальний додаток нібито для "інвестиційних операцій".

Однак Гороховський, який поспілкувався з шахраями по телефону, підкреслює, що мова йде про шпигунську програму, яка передасть аферистам всі дані про авторизацію клієнта банку, надавши їм доступ до його грошей.

«На моє запитання, чому вони обидва говорять з російським акцентом, сказали, що їх колл-центр знаходиться в Росії, але всі операції робить український банк», - додав представник банку.

Він розповів, що на сьогоднішній день відомо про 9 клієнтів Monobank, які постраждали від дій шахраїв. Сума збитку склала 53338 гривень.

Гороховський закликав українців бути обережними з подібними схемами і скаржитися на таку рекламу адміністрації Фейсбук.

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