Вже з сьогоднішнього дня українці зможуть розплачуватися за ліки в аптеці грошима, виділеними їм в рамках програми єПідтримка, у зв'язку з чим з'явилося уточнення.

Про те, як працюватиме ця можливість, нагадав українцям у своєму Фейсбук прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що розплатитися за лікарські препарати "ковідною тисячею" українці зможуть вже з 24 січня. Ця можливість буде доступна тільки для людей у віці від 60 років і старше.

Розплатитися грошима, виділеними на спеціальну карту за програмою епідтримка за вакцинацію від ковіда українці зможуть як на інтернет-сайтах, так і в звичайних аптеках. Шмигаль також зазначив, що таким чином можна буде придбати як Рецептурні, так і безрецептурні ліки.

Також раніше з'явилося уточнення від Міністерства цифрової трансформації про те, що під час оплати ліків «ковідною тисячею» банки перевірятимуть вік українців у момент проведення платежу. Тому не важливо, коли людина оформляла картку для отримання єПідтримки, головне, щоб на момент оплати їй виповнилося 60 років.

Зазначимо, що поки що отримати тисячу гривень за вакцинацію можуть лише українці, які мають відповідний сертифікат у мобільному додатку «Дія», однак найближчим часом уряд обіцяє розробити альтернативний механізм для можливості отримання грошей офлайн.

Також варто нагадати, що витратити гроші українці мають протягом чотирьох місяців із моменту їх отримання.

Нагадаємо, у Кабміні розповіли, як підлітки зможуть отримати тисячу гривень за вакцинацію.

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, як можна буде придбати ліки за «ковидну тисячу».

Також Politeka писала, що українцям нагадали про важливе обмеження при отриманні тисячі гривень за вакцинацію.