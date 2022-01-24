Відразу три сім'ї за два дні в Харкові зіткнулися з однаковою проблемою, повідомляється у випуску ТСН.Ранок. У місцевій лікарні розповіли, що за пару днів до них через небезпечні розваги потрапили троє маленьких пацієнтів.
Першими в "швидку" звернулися батьки 6-річного хлопчика, у якого не проходив кашель. Дитину, яка продовжувала безперервно кашляти, госпіталізували. Під час обстеження лікарі виявили у нього в трахеї застряглу монету.
Потім з аналогічною проблемою в лікарню звернулися батьки ще двох дітей: 2-річної дівчинки і 4-річного хлопчика. У них монети виявили вже в шлунках.
Лікарям вдалося допомогти всім маленьким пацієнтам, причому нікому з них не знадобилася операція: монети дістали за допомогою ендоскопа.
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В даний момент діти залишаються під наглядом лікарів в лікарні, проте медики обіцяють відпустити їх додому вже через добу.
Варто відзначити, що безконтрольні ігри з дрібними предметами можуть бути небезпечними для маленьких дітей, тому їх не варто залишати без нагляду в такі моменти.
Раніше повідомлялося, що українцю знадобилася операція через кулькову ручку, яку він на суперечку проковтнув під час святкування Нового року. Інцидент стався у Львівській області. Зазначалося, що операція пройшла успішно і лікарі змогли дістати ручку зі шлунка хлопця.
Нагадаємо, у Києві збили дитину прямо на переході, момент потрапив на відео.
Як повідомляла Politeka, молодий українець проковтнув ручку заради суперечки з друзями.
Також Politeka писала, що п'яний водій з дитиною в салоні врізався у відбійник.