НП сталася рано вранці в четвер, 27 січня, на території одного з підприємств Дніпра. Деталі повідомила прес-служба МВС.

"На території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" трапилася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н., при видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю зник", - йдеться в повідомленні.

В результаті загинули п'ятеро людей, ще п'ять отримали поранення. П'ята жертва стрілка померла під час надання медичної допомоги.

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"На жаль, під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення", - повідомили у відомстві.

У МВС оприлюднили фото підозрюваного з позначкою "розшукується".

За інформацією сайту Dp.informator.ua, у момент трагедії в збройовій перебувало 22 людини. Журналісти зазначають, що введено план "Сирена".

У Мережі з'явилися кадри з місця трагедії. Правоохоронці оточили територію заводу, цивільних туди не пускають. Також працює спецзагін"ТОР".

Нагадаємо, що чоловіки в чорному і з автоматами відкрили стрілянину в центрі Києві.

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