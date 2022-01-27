Солдат рядкової служби відкрив стрілянину по своїм товаришам по службі, в результаті чого п'ятеро людей загинули і ще п'ятеро поранені - з'явилися перші офіційні подробиці інциденту.

НП сталася рано вранці в четвер, 27 січня, на території одного з підприємств Дніпра. Деталі повідомила прес-служба МВС.

"На території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" трапилася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н., при видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю зник", - йдеться в повідомленні.

В результаті загинули п'ятеро людей, ще п'ять отримали поранення. П'ята жертва стрілка померла під час надання медичної допомоги.

"На жаль, під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення", - повідомили у відомстві.

У МВС оприлюднили фото підозрюваного з позначкою "розшукується".

За інформацією сайту Dp.informator.ua, у момент трагедії в збройовій перебувало 22 людини. Журналісти зазначають, що введено план "Сирена".

У Мережі з'явилися кадри з місця трагедії. Правоохоронці оточили територію заводу, цивільних туди не пускають. Також працює спецзагін"ТОР".

Нагадаємо, що чоловіки в чорному і з автоматами відкрили стрілянину в центрі Києві.

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