Правління Приватбанку прийняло рішення зосередитися виключно на банківських продуктах і згорнути проекти з партнерами, що надають небанківські фінансові послуги, повідомили у Компанії "Адміністратор Пенсійного фонду " Центр персоніфікованого обліку".
У зв'язку з цим з 1 лютого закривається проект "друга пенсія" і відповідний сервіс в додатку Приват24. Банк більше не буде забезпечувати укладення нових контрактів, а також консультувати з обслуговування діючих договорів з пенсійними фондами.
При цьому наголошується, що статуси контрактів вкладників і учасників пенсійних фондів "ОТП Пенсія" і "династія" від цього ніяк не поміняються. Однак клієнтам необхідно налаштувати перерахування пенсійних внесків через" регулярні платежі " додатка Приват24 або відповідний сервіс будь-якого іншого банку.
Так Приватбанк припинив надавати послугу безподаткових депозитів. На сайті зникла функція відкриття депозиту"Стандарт безподатковий".
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