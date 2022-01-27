Українцям розповіли, що зміниться, і що потрібно буде зробити.

Правління Приватбанку прийняло рішення зосередитися виключно на банківських продуктах і згорнути проекти з партнерами, що надають небанківські фінансові послуги, повідомили у Компанії "Адміністратор Пенсійного фонду " Центр персоніфікованого обліку".

У зв'язку з цим з 1 лютого закривається проект "друга пенсія" і відповідний сервіс в додатку Приват24. Банк більше не буде забезпечувати укладення нових контрактів, а також консультувати з обслуговування діючих договорів з пенсійними фондами.

При цьому наголошується, що статуси контрактів вкладників і учасників пенсійних фондів "ОТП Пенсія" і "династія" від цього ніяк не поміняються. Однак клієнтам необхідно налаштувати перерахування пенсійних внесків через" регулярні платежі " додатка Приват24 або відповідний сервіс будь-якого іншого банку.

Так Приватбанк припинив надавати послугу безподаткових депозитів. На сайті зникла функція відкриття депозиту"Стандарт безподатковий".

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