У ПриватБанку розширили спектр послуг, що стосується дітей та їх батьків, - останні відтепер можуть роздавати грошові заохочення своїм нащадкам за виконану роботу.

ПриватБанк запустив сервіс заохочення відповідальності дітей "Зробив-заробив". Новий сервіс вже працює в оновленій версії мобільного Приват24, повідомили в прес-службі установи.

Щоб користуватися "Зробив - заробив", дитині потрібно мати платіжну картку Юніора.

Сервіс працює наступним чином:

один з батьків у своєму Приват24 ставить завдання для дитини з пропонованого сервісом списку або придумує сам;

визначає термін і ціну за виконання;

можна створювати разові або періодичні завдання з будь-яких категорій - від навчання до домашніх справ;

коли дитина заходить в свій Приват24, бачить всі завдання і в разі їх виконання підтверджує в додатку або додає фото хороших результатів;

якщо батьки приймають виконання завдань в строк, дитина отримує гроші від батьків на власну Картку Юніора.

Тим часом, багато клієнтів ПриватБанку продовжують скаржитися на його роботу, зокрема, постійні збої банкоматів. Так, українка залишила обурений відгук на сайті Мінфіну, в якому розповіла, що банкомат не видав їй 3000 гривень.

"Потужився 2 рази, але грошей так і не видав. Після чого на екрані з'явилося повідомлення про технічну помилку. Я звернулася до співробітниці банку, вона підійшла до банкомату, подивилася-почитала, але запропонувала взяти мою карту і перевірити, чи відбулося зняття. Воно таки сталося, на мій подив, а сума не маленька, 3000 грн. Сказала, що власник картки повинен звертатися із заявкою на повернення грошей... Через кілька днів відповідь: заявка відхилена, проблем не виявили!!! Вчора вже особисто приїжджали у відділення і писали заяву. Чекаємо з милості банку і повернення наших грошей ... багатодітна сім'я, я в декреті з 4-ю дитиною. Спасибі за те, що у вас ніяких проблем, Приват! А наші вас мало хвилюють".

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