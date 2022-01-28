Як повідомляє Politeka.net, нове попередження з'явилося в Телеграм-каналі рятувальників з ДСНС. Вони повідомили про те, що 28-30 січня на високогір'ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської та Львівської областей збережеться висока сніголавинна небезпека третього рівня. Відзначається, що її причиною стали снігопади і хуртовини, які в останні дні спостерігаються в горах.

У зв'язку з небезпечними погодними умовами рятувальники закликають відпочиваючих утриматися від походів в гори і дотримуватися відповідних правил безпеки.

З аналогічним попередженням виступили і в чорногорському гірського пошуково-рятувальному пості. Там 28 січня було зафіксовано -11 градусів морозу і пориви вітру зі швидкістю до 10 м/с.

Варто відзначити, що на решті території України вже в суботу встановиться більш спокійна погода з коливанням температури в середньому від -2 до +1 градуса. Невеликі опади у вигляді снігу очікуються тільки на півночі і сході країни, а в інших областях буде сухо і хмарно.

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