З сьогоднішнього дня, 31 січня, почав діяти розширений список професій, представники яких повинні обов'язково зробити щеплення проти коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до переліку організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Серед них працівники медичних закладів та комунальники.

Згідно з наказом МОЗ №2664, до списку додані працівники:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у своєму коментарі з приводу розширення переліку заявив, що працівники зазначених установ і відомств взаємодіють з великою кількістю людей, а тому мають підвищені ризики заразитися.

Відзначимо, в списку на обов'язкову вакцинацію залишаються представники освітніх професій (працівники дитсадків, шкіл, вузів і т.д.).

У МОЗ нагадують, хто не матиме хоча б одне щеплення від COVID-19 та є у переліку, відсторонять від роботи без збереження заробітної плати.

Додамо, в Україні почалася п'ята хвиля пандемії, пік якої прогнозують на лютий. В останні дні спостерігається різкий добовий приріст захворюваності коронавірусом - встановлений антирекорд за весь час пандемії - понад 37 000 нових випадків зараження в день.

Станом за останню добу, 30 січня, в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків. Найбільше постраждали Львівська (2934), Хмельницька (2092) та Житомирська (1576) області.

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