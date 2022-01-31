Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до переліку організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Серед них працівники медичних закладів та комунальники.
Згідно з наказом МОЗ №2664, до списку додані працівники:
- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у своєму коментарі з приводу розширення переліку заявив, що працівники зазначених установ і відомств взаємодіють з великою кількістю людей, а тому мають підвищені ризики заразитися.
Відзначимо, в списку на обов'язкову вакцинацію залишаються представники освітніх професій (працівники дитсадків, шкіл, вузів і т.д.).
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Додамо, в Україні почалася п'ята хвиля пандемії, пік якої прогнозують на лютий. В останні дні спостерігається різкий добовий приріст захворюваності коронавірусом - встановлений антирекорд за весь час пандемії - понад 37 000 нових випадків зараження в день.
Станом за останню добу, 30 січня, в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків. Найбільше постраждали Львівська (2934), Хмельницька (2092) та Житомирська (1576) області.
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