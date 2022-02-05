Цього місяця українців чекає ще кілька струсів у зв'язку з магнітними бурями, про які попередили експерти.

Про те, коли найближчим часом намічається збудження магнітосфери, розповіли співробітники лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. Одна з магнітних бур накрила Землю якраз 5 лютого, проте в цьому місяці таких ударів буде ще чотири. Наступні очікуються 6, 10, 18 і 25 лютого.

Ці збурення магнітного поля планети будуть помірними, тому вони не повинні особливо вплинути на людей. Проте метеозалежним людям, а також літнім і тим, хто страждає від хронічних захворювань, варто пам'ятати про те, що магнітні бурі можуть негативно впливати на їх стан.

Серед поширених симптомів нездужання: головний біль, нудота, проблеми зі сном, загострення хронічних захворювань, перепади тиску, а також зміна настрою.

Для того, щоб зменшити негативний вплив геомагнітного струсу на свій організм, людям радять в дні бур стежити за своїм харчуванням і сном, знизити фізичні навантаження і емоційне напруження, уникати алкоголю і куріння і в цілому більше відпочивати.

Зазначимо, що магнітна буря виникає через посилений обмін енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю. Це призводить до порушення магнітосфери планети.

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