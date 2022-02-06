Українським пенсіонерам перерахують виплати - озвучені суми, на які підвищаться пенсії, і що враховується при цьому, а також кому надбавки чекати не варто.

1 березня 5,9 мільйона пенсіонерів в Україні очікують надбавки до пенсій. Про це пише Politeka.net з посиланням на ефір UA: Перший радника міністра соцполітики Миколи Шамбіра.

Розмір надбавки мінімально складе 100 гривень, а в середньому - 550 грн. Під час перерахунку сума буде залежати від стажу і заробітку. Індексацію не проведуть тільки тим, у кого спеціальні пенсії - це стосується і держслужбовців, і журналістів.

Надалі уряд планує переглянути законопроєкт, за яким можуть переглянути й спеціальні пенсії, але поки підстав для цього немає.

Чекати великої надбавки не варто, адже частина від підвищення вже з'їла інфляція, яка у 2021-му склала 10%, а пенсії проіндексують на 14%.

Пенсіонери не зможуть отримувати набагато більше, адже за нормами Закону, 50% інфляції й 50% від зростання зарплат - це дозволяє проводити індексацію на трохи вище інфляції. У порівнянні з сьогоднішніми цінами, суми підвищення незначні.

Також Шамбір нагадав, що з першого квітня цього року пройде автоматичне підвищення виплат пенсіонерам, які продовжували працювати й заробили понад 24 місяців додаткового стажу.

Нагадаємо, що пенсії українцям перерахують вже з 1 березня, скільки чекати грошей

Як повідомляла Politeka, що зємцям в Україні доведеться звітувати за доходи

Також Politeka писала, що у Мінсоцполітики зробили важливу заяву щодо виплат у січні