1 березня 5,9 мільйона пенсіонерів в Україні очікують надбавки до пенсій. Про це пише Politeka.net з посиланням на ефір UA: Перший радника міністра соцполітики Миколи Шамбіра.
Розмір надбавки мінімально складе 100 гривень, а в середньому - 550 грн. Під час перерахунку сума буде залежати від стажу і заробітку. Індексацію не проведуть тільки тим, у кого спеціальні пенсії - це стосується і держслужбовців, і журналістів.
Надалі уряд планує переглянути законопроєкт, за яким можуть переглянути й спеціальні пенсії, але поки підстав для цього немає.
Чекати великої надбавки не варто, адже частина від підвищення вже з'їла інфляція, яка у 2021-му склала 10%, а пенсії проіндексують на 14%.
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Пенсіонери не зможуть отримувати набагато більше, адже за нормами Закону, 50% інфляції й 50% від зростання зарплат - це дозволяє проводити індексацію на трохи вище інфляції. У порівнянні з сьогоднішніми цінами, суми підвищення незначні.
Також Шамбір нагадав, що з першого квітня цього року пройде автоматичне підвищення виплат пенсіонерам, які продовжували працювати й заробили понад 24 місяців додаткового стажу.
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