Під загрозою потрапляння в "червону" зону в Україні опинилися відразу 10 регіонів, примітно, що зараз в ній вже знаходяться дві області - далі читайте докладніше.

До Івано-Франківської та Рівненської областям, які знаходяться в "червоній" зоні, можуть приєднатися ще десять. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Судячи з оприлюднених даних рівень захворювань наближається до вищої позначки у Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Показники в Житомирському і Миколаївському регіонах перевищені вже за трьома критеріями, але, як відомо, для переходу в "червону" зону достатньо двох.

У жовтій зоні поки знаходяться Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Запорізька області. При цьому в перших двох немає перевищень ні за одним критерієм.

Зазначимо, за добу п'ятого лютого зареєстровано 27 851 нових заражень коронавірусом. В результаті були госпіталізовані - 4 219 осіб, поправилося - 6 089 осіб, а летальних випадків – 109.

Всього за час пандемії в Україні захворіло 4 284 059 осіб.

Нагадаємо, ситуація з ковідом у Києві погіршується з кожним днем

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