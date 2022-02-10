Пік захворюваності новим штамом коронавірусу "Омікроном" в Україні припав на лютий - останнім часом кількість тих, хто заразився невблаганно зростає.

В прес-службі МОЗ оприлюднили статистику за останню добу, 9 лютого. Ковід продовжує лякати цифрами - 41 694 випадки зараження.

Згідно з даними, Київ зараз знаходиться на першому місці по захворюваності серед всіх міст України - 3880 випадки, і ще 1373 - у Київській області.

Також в ТОП-3 областей з найбільшим "приростом" потрапили Одеська (3918), Житомирська (2602) і Дніпропетровська (2402).

Летальних випадків за останню добу - 280, одужали - 16 628.

Раніше в МОЗ ділилися ковідним прогнозом від Центру економіки охорони здоров'я (KSE), згідно з яким спалах коронавірусу в Україні очікується через два тижні. При цьому, половина регіонів України можуть стати червоними вже цього тижня.

"У найближчі 2 тижні ми очікуємо настання піку захворюваності в Україні - до 55 тисяч випадків на добу", - йдеться в прогнозі.

Тим часом, Україна отримала першу партію ліків проти COVID-19 "Молнупіравір". Це противірусний препарат прямої дії, що запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Дозволений до екстреного застосування в США, Японії, Великобританії та інших країнах.

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