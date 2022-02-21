Мова про одноразову допомогу при народженні дитини. Ініціатори законопроекту хочуть збільшити цю допомогу втричі, з 41,3 тис. до 150 тис. гривень. Документ зареєстрований у Раді.
Автори законопроекту зазначають, що розмір допомоги при народженні дитини в Україні не переглядався з 2014-го року. А, враховуючи, курс долара, порівняно з тим, що було вісім років тому, ця сума зменшилася майже вдвічі. Крім того, з урахуванням інфляції, розмір допомоги вимагає обов'язкового перегляду.
Згідно з новою пропозицією, за першу дитину в сім'ї хочуть виплачувати 50 тис. гривень (відразу 15 тис., а решту суми розіб'ють на рівні частини на 36 місяців); за другу дитину - 100 тис. гривень (30 тис.), за третю і кожну наступну - 150 тис. гривень (45 тис.).
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У Фонді соціального страхування зазначають, що для розрахунку розміру декретної допомоги (а декрет в нашій країні починається з 30 тижня вагітності) необхідно помножити розмір середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. Тривалість страхового стажу при цьому не враховується.
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