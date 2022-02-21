Певна категорія громадян зможе розраховувати на істотне збільшення матеріальної допомоги від держави, якщо народні депутати проголосують за прийняття відповідного законопроекту.

Мова про одноразову допомогу при народженні дитини. Ініціатори законопроекту хочуть збільшити цю допомогу втричі, з 41,3 тис. до 150 тис. гривень. Документ зареєстрований у Раді.

Автори законопроекту зазначають, що розмір допомоги при народженні дитини в Україні не переглядався з 2014-го року. А, враховуючи, курс долара, порівняно з тим, що було вісім років тому, ця сума зменшилася майже вдвічі. Крім того, з урахуванням інфляції, розмір допомоги вимагає обов'язкового перегляду.

Згідно з новою пропозицією, за першу дитину в сім'ї хочуть виплачувати 50 тис. гривень (відразу 15 тис., а решту суми розіб'ють на рівні частини на 36 місяців); за другу дитину - 100 тис. гривень (30 тис.), за третю і кожну наступну - 150 тис. гривень (45 тис.).

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У Фонді соціального страхування зазначають, що для розрахунку розміру декретної допомоги (а декрет в нашій країні починається з 30 тижня вагітності) необхідно помножити розмір середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. Тривалість страхового стажу при цьому не враховується.

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