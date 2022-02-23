Приймати рішення буде уряд України, але "дещо" залежить і від влади Росії.

Стало відомо, в якому випадку Україна введе суворий візовий режим з Росією

Те, як глава нашої держави, Володимир Зеленський, прокоментував ймовірність введення Україною візового режиму з Російською Федерацією, а також, чим саме може бути спровоковано прийняття подібної, цілком виправданої постанови, можна побачити на відео з пресконференції президентів України, Литви та Польщі, розміщеної на YouTube-каналі " InTimeUkraine ".

Варто відзначити, що в останні місяці, у Верховній Раді України неодноразово виступали з ініціативою про оголошення візового режиму з РФ, включаючи повний розрив усіх дипломатичних зв'язків з державою-агресором.

Проте сьогодні, в середу, 23-го лютого, Володимир Зеленський заявив: "У мене є багато пропозицій від нашої команди щодо нашої реакції. Вони пов'язані з подальшими кроками РФ".

Окремо варто підкреслити - вранці, 23-го лютого, в РНБО України зупинилися на принциповому рішенні про оголошення по всій Україні режиму надзвичайного стану, попередньо опублікувавши текст чорнового варіанту указу, а повна версія з усіма можливими обмеженнями, буде прийнята, судячи з усього, вже до вечора.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що має бути в "евакуаційному рюкзаку" українського школяра.

Також раніше ми інформували про те, що Російські боти в месенджерах, здійснюють масову розсилку бійцям ЗСУ - що в повідомленнях.

А до цього наш портал повідомляли про те, що у Дніпрі приступили до створення міського центру територіальної оборони.