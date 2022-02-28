Співачка Світлана Лобода звернулася до своїх російських передплатників в сльозах, поділившись відео в Instagram.

Як пише Politeka.net, Світлана Лобода, яка поїхала після початку анексії Криму поїхала з України, живучи в Росії і Європі, звернулася до своїх передплатників-росіян, записавши відео, яке опублікувала в Instagram.

"Я Світлана Лобода, я українська співачка. Останні чотири роки я жила в Росії і працювала в Росії, Україні і по всьому світу. Зараз живу в Європі. Останні п'ять днів найгірше, що сталося зі мною, з рідними, з моїми близькими, що живуть в Україні, з моїми друзями. Я не можу себе зібрати, я не розумію що робити. Я хочу сказати, що в моїй країні, в Україні, відбувається повномасштабна війна", - сказала Світлана.

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