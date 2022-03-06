Українцям повідомили важливі правила під час воєнного стану.

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що під час війни цивільним варто взяти з собою при переміщенні в автомобілі на довгі відстані, а чого треба уникати. Як пише Politeka.net, відповідне повідомлення з’явилося на сторінці ЦПД у Facebook.

Возіть в автомобілі у воєнний час:

Ковдру або спальник на кожного, каремат

Аптечку,

Воду (1-3 л на особу),

Зарядки та живлення від розеток автомобіля,

Домкрат, набір ключів, вогнегасник, «крокодили» для зарядки акумулятора, рукавички, знак аварійної зупинки, світловідбиваючий жилет,

Пальне у металевій каністрі,

Запасне колесо,

Туристичну лопату,

Запас антифризу, мастила для двигуна, гальмівної рідини,

Буксирувальний трос,

Автомобільний компресор.

Уникайте возити в авто у воєнний час:

Зброю, якщо ви не військовий і зброя незареєстрована.

Ніж з ознаками бойового.

Будь-який військовий атрибут , включаючи стилізований одяг, взуття, сумки та рюкзаки військового типу.

Пальне або іншу горючу рідину у крихкій тарі.

При перетині блок-постів зніміть відеореєстратор!

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