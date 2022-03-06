Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що під час війни цивільним варто взяти з собою при переміщенні в автомобілі на довгі відстані, а чого треба уникати. Як пише Politeka.net, відповідне повідомлення з’явилося на сторінці ЦПД у Facebook.
Возіть в автомобілі у воєнний час:
- Ковдру або спальник на кожного, каремат
- Аптечку,
- Воду (1-3 л на особу),
- Зарядки та живлення від розеток автомобіля,
- Домкрат, набір ключів, вогнегасник, «крокодили» для зарядки акумулятора, рукавички, знак аварійної зупинки, світловідбиваючий жилет,
- Пальне у металевій каністрі,
- Запасне колесо,
- Туристичну лопату,
- Запас антифризу, мастила для двигуна, гальмівної рідини,
- Буксирувальний трос,
- Автомобільний компресор.
Уникайте возити в авто у воєнний час:
- Зброю, якщо ви не військовий і зброя незареєстрована.
- Ніж з ознаками бойового.
- Будь-який військовий атрибут , включаючи стилізований одяг, взуття, сумки та рюкзаки військового типу.
- Пальне або іншу горючу рідину у крихкій тарі.
- При перетині блок-постів зніміть відеореєстратор!
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