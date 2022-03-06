Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що під час війни цивільним варто взяти з собою при переміщенні в автомобілі на довгі відстані, а чого треба уникати. Як пише Politeka.net, відповідне повідомлення з’явилося на сторінці ЦПД у Facebook.

Возіть в автомобілі у воєнний час:

  • Ковдру або спальник на кожного, каремат
  • Аптечку,
  • Воду (1-3 л на особу),
  • Зарядки та живлення від розеток автомобіля,
  • Домкрат, набір ключів, вогнегасник, «крокодили» для зарядки акумулятора, рукавички, знак аварійної зупинки, світловідбиваючий жилет,
  • Пальне у металевій каністрі,
  • Запасне колесо,
  • Туристичну лопату,
  • Запас антифризу, мастила для двигуна, гальмівної рідини,
  • Буксирувальний трос,
  • Автомобільний компресор.

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Уникайте возити в авто у воєнний час:

  • Зброю, якщо ви не військовий і зброя незареєстрована.
  • Ніж з ознаками бойового.
  • Будь-який військовий атрибут , включаючи стилізований одяг, взуття, сумки та рюкзаки військового типу.
  • Пальне або іншу горючу рідину у крихкій тарі.
  • При перетині блок-постів зніміть відеореєстратор!

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