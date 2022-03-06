Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом. Зірка з першого дня підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. У новому пості Володимир підвів підсумки перших десяти діб війни, поділившись кадрами в Instagram.

На кадрах можна побачити результати бомбардувань, а також людей, які готуються зустрічати російських окупантів.

"Відкладаючи на короткий проміжок ненависть, злість і біль.

Просто реальність", - написав Дантес.

Фанати подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Тримайся, рідна! Україна вистоїть! Це вже очевидно ! Сил вам! Не падайте духом!! Ніч темніше всього перед світанком залишилося зовсім трохи", "ненавиджу", " думаємо тільки про хороше!!!".