Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом. Зірка з першого дня підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. У новому пості Володимир підвів підсумки перших десяти діб війни, поділившись кадрами в Instagram.
На кадрах можна побачити результати бомбардувань, а також людей, які готуються зустрічати російських окупантів.
"Відкладаючи на короткий проміжок ненависть, злість і біль.
Просто реальність", - написав Дантес.
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Фанати подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:
"Тримайся, рідна! Україна вистоїть! Це вже очевидно ! Сил вам! Не падайте духом!! Ніч темніше всього перед світанком залишилося зовсім трохи", "ненавиджу", " думаємо тільки про хороше!!!".