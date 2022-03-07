Міністерство економіки України встановило максимальну вартість бензину (з урахуванням граничного рівня торговельної надбавки) 38,34 гривні/літр, а також дизпалива – 35,92 гривні/літр.
Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.
"Згідно з вимогами пункту 414 постанови Кабінету Міністрів "Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 на основі розрахунків НАК "Нафтогаз України" визначена середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 30,92 гривні, і 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 33,79 гривні", - йдеться в повідомленні відомства.
Таким чином, з урахуванням граничного рівня торговельної надбавки максимальна вартість бензину становить 38,34 гривні/літр, а дизпалива – 35,92 гривні/літр.
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